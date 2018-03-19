Волейбольный «Владимир» поборется за высшую лигу «А»

Фото с ресурса vc-vladimir.ru Во второй раз подряд за свою историю волейбольный клуб «Владимир» получил право бороться за путевку в высшую лигу «А» чемпионата России. Завтра в Тюмени стартует первый этап финала высшей лиги «Б», в который попали по 3 лучшие команды зон «Запад» и «Восток». Владимирцы в своей зоне в этом сезоне были вторыми.

Из шести команд финала только две сильнейшие получат право в следующем сезоне выступать в высшей лиге «А». В прошлом сезоне наша команда также играла в финале, но заняла только 4 место. Но в этом году состав у «Владимира» намного сильнее, так что команде реально побороться за место на пьедестале.

В Тюмени клубы сыграют в однокруговом турнире с 20 по 25 марта. Второй этап финала пройдет с 9 по 15 апреля в подмосковном городе Одинцово.

В случае повышения нашей команды в классе, потребуется, как минимум, двукратное увеличение клубного бюджета. Напомним, что в начале этого года один из учредителей команды — администрация города Владимира — отказалась от финансирования клуба. Решением депутатов горсовета при утверждении годового бюджета муниципалитета с клуба сняли более 5 млн рублей, запланированных в проекте бюджета. Правда, у владимирской команды есть второй учредитель — УФСИН и целая группа солидных спонсоров.

Для болельщиков публикуем календарь игр ВК «Владимир» на первом этапе финала высшей лиги «Б» в Тюмени. Онлайн-трансляции всех игр планируется показать на официальном сайте команды vc-vladimir.ru.

20 марта. 17.00. «Владимир» — «Тюмень»

21 марта. 15.00. «Подмосковье» Одинцово — «Владимир».

22 марта. 13.00. «Владимир» — «Магнитка-Университет» Магнитогорск

24 марта. 15.00. «Владимир» — «Автомобилист» Санкт-Петербург

25 марта. 10.00. «Кристалл» Воронеж — «Владимир»