В Оренбурге пройдёт этап соревнований по футболу среди команд детдомов

С 19 по 20 марта в Оренбурге пройдёт Поволжский этап ХIV открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В соревнованиях примут участие 17 команд из 10 регионов Поволжья: Самарской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия. Оренбургская область будет представлена на соревнованиях командами из двух учреждений: ГКОУ «Детский дом» города Орска (младшая возрастная группа) и ГБОУ «Дом детства» (старшая возрастная группа).

Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся на протяжении 13 лет. Ежегодно в турнире принимает участие более 5000 детей из 140 городов России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии. За это время чемпионат охватил свыше 30 000 детей из более чем 3 500 команд. Финал ежегодного чемпионата по традиции состоится в Сочи c 25 по 29 апреля 2018 года, победителям достанется главный приз — поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал»

Более подробная информация: http://football.megafon.ru/

Программа соревнований:

19 марта — первый соревновательный день

10:00 Церемония открытия

11:00 начало соревнований (в старшей и младшей группах)

17:45 окончание соревнований в младшей возрастной группе

20:00 окончание соревнований в старшей возрастной группе

20 марта — второй соревновательный день

10:00 начало соревнований в старшей возрастной группе

13:00 Плей-офф в младшей возрастной группе

15:00 Церемония закрытия

Соревнования пройдут в СКК «Оренбуржье» (проспект Гагарина, д. 21/1)