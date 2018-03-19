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В Оренбурге пройдёт этап соревнований по футболу среди команд детдомов
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В Оренбурге пройдёт этап соревнований по футболу среди команд детдомов 

АиФ-Оренбург 10 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
С 19 по 20 марта в Оренбурге пройдёт Поволжский этап ХIV открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В соревнованиях примут участие 17 команд из 10 регионов Поволжья: Самарской, Пензенской, Саратовской, Волгоградской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия. Оренбургская область будет представлена на соревнованиях командами из двух учреждений: ГКОУ «Детский дом» города Орска (младшая возрастная группа) и ГБОУ «Дом детства» (старшая возрастная группа).
Организаторами турнира выступают Министерство спорта Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз», Публичное акционерное общество «МегаФон», при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» проводятся на протяжении 13 лет. Ежегодно в турнире принимает участие более 5000 детей из 140 городов России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии. За это время чемпионат охватил свыше 30 000 детей из более чем 3 500 команд. Финал ежегодного чемпионата по традиции состоится в Сочи c 25 по 29 апреля 2018 года, победителям достанется главный приз — поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».
Более подробная информация: http://football.megafon.ru/
Программа соревнований:
19 марта — первый соревновательный день
10:00 Церемония открытия
11:00 начало соревнований (в старшей и младшей группах)
17:45 окончание соревнований в младшей возрастной группе
20:00 окончание соревнований в старшей возрастной группе
20 марта — второй соревновательный день
10:00 начало соревнований в старшей возрастной группе
13:00 Плей-офф в младшей возрастной группе
15:00 Церемония закрытия
Соревнования пройдут в СКК «Оренбуржье» (проспект Гагарина, д. 21/1)
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