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Болельщики «Лацио» устроили акцию протеста против VAR
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Болельщики «Лацио» устроили акцию протеста против VAR 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Фанаты Лацио» выступили с акцией протеста перед зданием Федерации футбола Италии. Болельщики выразили возмущение в связи с многочисленными ошибками арбитров и системы видеоповторов VAR, которые повлияли на исход матчей их клуба.
На одном из плакатов, которые принесли с собой фанаты, было обыграно слово «vergogna», которое переводится с итальянского как «позор». Акция продолжалась вплоть до начала встречи между «Лацио» и «Болоньей». Болельщики также бойкотировали первые 15 минут поединка. Матч 29-го тура чемпионата Италии завершился со счётом 1:1.
Фотография опубликована в «твиттере» ItalianFootballTV.
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