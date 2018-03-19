Болельщики «Лацио» устроили акцию протеста против VAR

Фанаты Лацио» выступили с акцией протеста перед зданием Федерации футбола Италии. Болельщики выразили возмущение в связи с многочисленными ошибками арбитров и системы видеоповторов VAR, которые повлияли на исход матчей их клуба.

На одном из плакатов, которые принесли с собой фанаты, было обыграно слово «vergogna», которое переводится с итальянского как «позор». Акция продолжалась вплоть до начала встречи между «Лацио» и «Болоньей». Болельщики также бойкотировали первые 15 минут поединка. Матч 29-го тура чемпионата Италии завершился со счётом 1:1.

Фотография опубликована в «твиттере» ItalianFootballTV.