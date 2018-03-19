Энергетики Кузбасса сыграли в настольный теннис

В одиннадцатый раз теннисисты-энергетики из «Беловской ГРЭС», «Сибэнергоремонта», «Кузбассэнергосбыта» и других предприятий отрасли встретились за теннисным столом, чтобы определить лучших игроков.

Среди мужчин в одиночном разряде победу одержал Станислав Опарин (Сибэнергоремонт), второе место занял Павел Аревков (Кемеровская теплосетевая компания), третье — Николай Бикасов (Кемеровская теплосетевая компания).

По результатам игры смешанных пар победителями стали Николай Бикасов и Ольга Данилова (Кемеровская теплосетевая компания), на втором месте оказались Павел Аревков и Ольга Рубанова (Кемеровская теплосетевая компания и Кузбассэнергосбыт), на третьем — Александр Филатов и Лариса Кутузова (Беловская ГРЭС).

«Леонид Ведерников был человеком, который привил любовь к настольному теннису в нашей компании. Многие из сегодняшних участников знают его, любят и помнят. Отрадно, что с каждым годом на турнире количество игроков растет», — подчеркнул технический директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.