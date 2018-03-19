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Президент баскетбольного ЦСКА оценил победу над «Фенеребахче» в Евролиге
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Президент баскетбольного ЦСКА оценил победу над «Фенеребахче» в Евролиге 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин оценил победу команды над действующим чемпионом Евролиги турецким «Фенеребахче».
"Это большое достижение с точки зрения турнирного положения, — цитирует Ватутина газета «Известия». — Ребята очень серьезно подготовились к игре с «Фенербахче», проявили характер".
Он отметил, что в последних двух домашних матчах с «Фенербахче» команде не везло.
"Поэтому я рад, что мы прервали неудачную серию с турецким грандом. Это трудовая победа — пожалуй, одна из самых больших в этом сезоне. Играть на переполненной агрессивными болельщиками арене, которые здорово поддерживают свою команду, очень непросто. Но мы справились", — добавил Ватутин.
Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде обыграл «Фенеребахче» со счетом 81:79.
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