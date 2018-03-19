Президент баскетбольного ЦСКА оценил победу над «Фенеребахче» в Евролиге

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин оценил победу команды над действующим чемпионом Евролиги турецким «Фенеребахче».

"Это большое достижение с точки зрения турнирного положения, — цитирует Ватутина газета «Известия» . — Ребята очень серьезно подготовились к игре с «Фенербахче», проявили характер".

Он отметил, что в последних двух домашних матчах с «Фенербахче» команде не везло.

"Поэтому я рад, что мы прервали неудачную серию с турецким грандом. Это трудовая победа — пожалуй, одна из самых больших в этом сезоне. Играть на переполненной агрессивными болельщиками арене, которые здорово поддерживают свою команду, очень непросто. Но мы справились", — добавил Ватутин.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на выезде обыграл «Фенеребахче» со счетом 81:79.