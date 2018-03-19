Огненная гостья не дождалась сухариков. Очередная встреча ямальцев с дикими животными

Александр Марчук поделился видео встречи с лисицей. Она, судя по всему, вышла из окрестного леса.

С опаской поглядывая на снимающего, она, однако, подошла довольно близко, как будто ожидая подарка.

Автор видео пообещал лисе сухариков, но она их так и не дождалась. Пока Александр ездил до магазина, рыжая гостья успела убежать.

Напомним, этой зимой ямальцы часто встречаются с дикими животными. Часть этих встреч происходит далеко на Севере, например, в районе Сабетты. Туда регулярно наведываются белые медведи, а накануне из лунки, вырытой для исследования дна, вылез морж, чем изрядно удивил рабочих.

Впрочем, песцы и лисы подошли еще ближе к людям, и теперь их нередко можно встретить в городской черте.