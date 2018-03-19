Новокузнечане разгромили питерский «Динамо» на домашнем льду

Новокузнецкий «Металлург» победил питерский «Динамо» со счетом 5:1.

По информации пресс-службы клуба, игра проходила 16 марта во Дворце Кузнецких Металлургов. Счет открыли гости, играя в большинстве. На 33 секунде матча было зафиксировано удаление в составе новокузнечан, Николай Чебыкин открыл счет, первым оказавшись на добивании. Однако, новокузнчане сравняли счет уже в конце первого периода.

В начале второго периода «Металлург» получил 4-минутное большинство. Питерцы решили прибегнуть к хитрости и потребовали произвести замер клюшки Артема Чернова на предмет соответствия стандартам. В итоге, арбитры решили, что загиб клюшки капитана новокузнечан не соответствует стандартам, и играть ей нельзя, за что Артем Чернов получил малый штраф.

Позже капитан «Металлурга» «правильной» клюшкой забил вторую шайбу в игре. К концу матча новокузнечане забили еще три шайбы, выиграв у питерцев со счетом 5:1. Счет в четвертьфинальной серии стал 1:3. Следующий поединок новокузнечане проведут с «Динамо» в Санкт-Петербурге 20 марта.