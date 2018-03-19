Главный судья Орловской области может переехать в Саратов

Председатель областного суда Орловской области Федор Телегин стал основным кандидатом на пост председателя Саратовского областного суда.

По информации ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на собственный источник в ВККС, члены коллегии рассматривают документы Телегина. После отставки председателя суда Саратовской области Василия Тарасова, место руководителя остаётся вакантным.

Федор Телегин родился в Саратовской области. Он закончили Саратовский юридический институт. Был заместителем председателя Саратовского областного суда. В 2011 году назначен председателем Орловского облсуда. Указом президента от 23 октября 2017 года Федор Телегин назначен председателем Орловского областного суда на новый шестилетний срок полномочий.