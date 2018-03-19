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Главный судья Орловской области может переехать в Саратов
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Главный судья Орловской области может переехать в Саратов 

РИА 57 9 часов назад
Фото: РИА 57
Председатель областного суда Орловской области Федор Телегин стал основным кандидатом на пост председателя Саратовского областного суда.
По информации ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на собственный источник в ВККС, члены коллегии рассматривают документы Телегина. После отставки председателя суда Саратовской области Василия Тарасова, место руководителя остаётся вакантным.
Федор Телегин родился в Саратовской области. Он закончили Саратовский юридический институт. Был заместителем председателя Саратовского областного суда. В 2011 году назначен председателем Орловского облсуда. Указом президента от 23 октября 2017 года Федор Телегин назначен председателем Орловского областного суда на новый шестилетний срок полномочий.
Сообщение Главный судья Орловской области может переехать в Саратов появились сначала на РИА 57.
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