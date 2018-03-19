Участие мэра Новосибирска в губернаторских выборах будет зависеть от решения КПРФ

НОВОСИБИРСК, 19 марта. / ТАСС /. Участие мэра Новосибирска Анатолия Локтя , представляющего КПРФ , в губернаторских выборах будет зависеть от решения партии. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

"Все-таки это должна сказать партия [КПРФ]. Я еще раз хочу подчеркнуть, что я не индивидуалист-политик, который стягивает все на себя. Здесь я выполняю решения, которые продиктованы волей, которую партия, безусловно, выскажет. Будут проанализированы результаты по всей России, очень внимательно, перспективы и приняты решения. По результатам решения определится кандидатура от КПРФ", — сказал Локоть.

Ранее он сообщал, что его решение будет зависеть от исхода выборов президента России. По мнению Локтя, выборы губернатора Новосибирской области будут «тоже острыми и конкурентными».

Выборы губернатора состоятся в Новосибирской области в единый день голосования в сентябре 2018 года.