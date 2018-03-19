Весенний забег 

Школа RUNTIME приглашает любителей бега открыть сезон Весенним забегом.
Забег состоится 24 марта 2018, на Олимпийской набережной (Екатеринбург, ул. Еремина, 12Б), начало в 11:00.
На выбор предлагается 3 дистанции — 21 км, 10 км и 5 км + детский забег!
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Положение о забеге
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Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Олимпийская набережная
Центр карты:
56.84600406891027,60.59635599999999
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.846386,60.59645
Дата:
суббота, марта 24, 2018
Комментарий к дате:
11:00 Стоимость:
800-900 Ссылка на регистрацию:
http://runtimeclub.ru/vesenniy-zabeg2018/
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