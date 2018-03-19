Ещё
Школьники из Красноярского края победили во всероссийской интеллектуальной олимпиаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники из Красноярского края победили во всероссийской интеллектуальной олимпиаде 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
В финале участники писали эссе, кроме того, проводились командные соревнования Международной интеллектуальной олимпиады Hereditas Nostra. Командам нужно было выполнить музейные задания в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история. Свердловская область» и в духовно-просветительском центре «Царский». Далее шли командные соревнования «Медианаборщик», «Алфавит», «Медиаребусы», «Головоломки», «Историко-географический диктант» и «Хронология».
Красноярский край представляла команда ачинского кадетского корпуса и ачинский Мариинской гимназии. В номинации «Хронология» дипломом I степени был награжден учащийся кадетского корпуса Петр Ермолаев, диплом II степени в номинации «Тест» получил Даниил Япин, диплом III степени в номинации «Медиаалфавит» получили воспитанницы ачинской Мариинской гимназии Анастасия Бауэр и Юлия Аверченко.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Пугачева и Галкин проголосовали в Подмосковье Правоохранители проверяют информацию о вбросе бюллетеней в Ростове 18 марта в день выборов в Москве может состояться праздничный митинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение