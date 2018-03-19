Школьники из Красноярского края победили во всероссийской интеллектуальной олимпиаде

В финале участники писали эссе, кроме того, проводились командные соревнования Международной интеллектуальной олимпиады Hereditas Nostra. Командам нужно было выполнить музейные задания в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история. Свердловская область» и в духовно-просветительском центре «Царский». Далее шли командные соревнования «Медианаборщик», «Алфавит», «Медиаребусы», «Головоломки», «Историко-географический диктант» и «Хронология».

Красноярский край представляла команда ачинского кадетского корпуса и ачинский Мариинской гимназии. В номинации «Хронология» дипломом I степени был награжден учащийся кадетского корпуса Петр Ермолаев, диплом II степени в номинации «Тест» получил Даниил Япин, диплом III степени в номинации «Медиаалфавит» получили воспитанницы ачинской Мариинской гимназии Анастасия Бауэр и Юлия Аверченко.