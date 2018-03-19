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Юрист: скоро конфликты будут решать не в РФС, а в подворотнях, проламывая головы
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Юрист: скоро конфликты будут решать не в РФС, а в подворотнях, проламывая головы 

Чемпионат.com 8 часов назад
Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «Чемпионату» рассказал, как региональные клубы России используют суды для давления на РФС.
«Тюмень» отказалась платить деньги части игрокам и тренерам после выхода из ПФЛ в ФНЛ, мотивируя это тем, что пункт об удвоении премиальных озвучил не кто-то из руководства, а главный тренер. Мы пошли в РФС, выиграли все инстанции.
Вдруг включились внешние ресурсы. Стали появляться решения государственных судов о запрете РФС принимать решения по этим игрокам. Впервые футбольная система в России натолкнулась на государство. Это дело продолжалось больше 3 лет. В итоге через Лозанну удовлетворили иск всего одного человека, который смог туда обратиться. Остальные 10 футболистов и тренеров, к сожалению, ничего не получили. Тут мы бессильны.
Сейчас с «Кубанью» суд то запрещает РФС снимать очки, то после наших жалоб разрешает, то снова запрещает. Раньше РФС контролировал процесс, выносил решение, был главным по спорам в футболе. А сейчас? «Да ну РФС. Пойдём лучше в суд, и там вынесут, что захотят». Споры никуда не ушли и не уйдут, просто они разрешаются там, где их не видно ни РФС, ни нам: в уголовных делах, следственных комитетах, в судах. Скоро будут в подворотнях разрешать, проламывать головы друг другу. Конфликт-то разрешить надо», — считает Прокопец.
Полную версию интервью читайте на «Чемпионате».
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