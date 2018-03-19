В Обручевском районе завершилась межвузовская олимпиада

Завершился очередной отборочный тур VIII Межвузовской олимпиады по терапии «Юный клиницист».

На базе Университета имени Пирогова было сыграно две игры. Свои знания, таланты и слаженную работу в команде в утренней игре продемонстрировали команды «Синдром Х» и «Поликлиницисты» и команды «Натуральные киллеры» и «Торжество разума» в дневной игре. В первом противостоянии победу одержала команда «Синдром Х», а победителем второй игры стала команда «Торжество разума».