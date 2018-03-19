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В Обручевском районе завершилась межвузовская олимпиада
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В Обручевском районе завершилась межвузовская олимпиада 

Обручевский меридиан 8 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Завершился очередной отборочный тур VIII Межвузовской олимпиады по терапии «Юный клиницист».
На базе Университета имени Пирогова было сыграно две игры. Свои знания, таланты и слаженную работу в команде в утренней игре продемонстрировали команды «Синдром Х» и «Поликлиницисты» и команды «Натуральные киллеры» и «Торжество разума» в дневной игре. В первом противостоянии победу одержала команда «Синдром Х», а победителем второй игры стала команда «Торжество разума».
Полезные комментарии и интересные вопросы оценивало компетентное жюри в лице: Симбирцева Сергея Юрьевича — ассистента кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России; Кожанова Андрея Сергеевича — врача-рентгенолога, врача МРТ диагностики ГБУЗ ГКб им. Братьев Бахрушиных ДЗМ; Орлова Дениса Олеговича — врача-кардиолога, врача-терапевта, врача функциональной диагностики ГБУЗ ГКБ №24 ДЗМ; Кудиной Екатерины Владимировны — доцента кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России; Бойдиной Дарьи Петровны — врача-терапевта, патологоанатома ГБУЗ МГОБ № 62 ДЗМ.
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