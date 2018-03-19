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Сарри: «Наполи» находится выше того места, на которое рассчитывал"
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Сарри: «Наполи» находится выше того места, на которое рассчитывал" 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Рулевой «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Дженоа» (1:0) в матче 29 тура Серии А.
"Сейчас наш клуб находится выше того места, на которое рассчитывал. Встреча против «Дженоа» была очень важной, ведь мы два встречи не выигрывали.
Было очень сложно. Просто нужно знать, как играет «Дженоа» в выездных поединках, чтобы понять, как мало они уступают на чужом поле. Некоторые последние матчи нашего соперника были очень сильными, поэтому мы ждали сложного матча. Так и вышло", — цитирует Сарри Football-Italia.
Благодаря этой победе неаполитанцы сократили отставание от туринского «Ювентуса» на 2 очка.
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