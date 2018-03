Что Виктория Бекхэм делает в Кении? Ответ здесь!

Виктория Бекхэм (43) уже зарекомендовала себя как успешный дизайнер и прекрасная мама. Оказалось, что она еще и благотворительностью занимается.

На днях Вики отправилась в Кению, чтобы поддержать ежегодную благотворительную акцию Sports Relief. Там дизайнер посетила общественную организацию Boxgirls, где поболтала с местными девушками о том, что для них значит бокс. «Сейчас я общаюсь с девочкам, мы говорим о боксе и о том, что они получают от него. О том, как он расширяет возможности, как хорош для их тела и разума. Также мы обсуждаем, как сильно они изменились, ведь это очень интересно, у девочек большие мечты! Я сижу рядом с будущими юристами, врачами, инженерами, художниками, хирургами!», — поделилась дизайнер на видео в своем Instagram.

Inspiring girls at #boxgirls in Kenya with @sportrelief X Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

18 Мар 2018 в 2:43 PDT Виктория также попозировала с местными и выложила несколько фото на своей страничке.

А еще Бекхэм поделилась очень забавным роликом. «Меня зовут Грейс и мне 13 лет, — говорит девушка в видео, — меня зовут Виктория и я…очень старая», — пошутила дизайнер.

Empowering day in Nairobi with Grace and @sportrelief X Good night Kenya ✨ kisses VB Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

18 Мар 2018 в 9:48 PDT Умница, Вики!

