Эззатоллахи вызван в сборную Ирана 

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Александр Мейтин: "Казанский и лужнецкий инциденты не повторятся из-за двух периметров"

Гендиректор "Крыльев": "Готовим поле к "Спартаку". Но к матчу оно не будет как бильярдный стол"