Эззатоллахи вызван в сборную Ирана 

Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи получил вызов в сборную Ирана, которая в рамках подготовки к чемпионату мира в России проведет два товарищеских матча, сообщает клубная пресс-служба. 23-го марта иранцы сыграют с Тунисом, а 27-го — с Алжиром.
Таким образом, в расположение своих национальных сборных на предстоящие международные матчи отправятся сразу 5 игроков пермской команды. Кроме Эззатоллахи вызваны Петар Занев (Болгария), Брайн Идову (Нигерия), Секу Конде (Гвинея) и Михаил Сиваков (Белоруссия).