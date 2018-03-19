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Эззатоллахи вызван в сборную Ирана
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Эззатоллахи вызван в сборную Ирана 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи получил вызов в сборную Ирана, которая в рамках подготовки к чемпионату мира в России проведет два товарищеских матча, сообщает клубная пресс-служба. 23-го марта иранцы сыграют с Тунисом, а 27-го — с Алжиром.
Таким образом, в расположение своих национальных сборных на предстоящие международные матчи отправятся сразу 5 игроков пермской команды. Кроме Эззатоллахи вызваны Петар Занев (Болгария), Брайн Идову (Нигерия), Секу Конде (Гвинея) и Михаил Сиваков (Белоруссия).
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