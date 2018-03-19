Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона

3. Унаи Эмери («ПСЖ»)

Эмери не уволили сразу после катастрофического проигрыша « Реалу Мадрид» в этой Лиге чемпионов (2:5). Но очередные капризы Неймара, неудачный розыгрыш прошлой ЛЧ поставили вопрос об увольнении ребром.

Футбольные эксперты отмечают неспособность Унаи Эмери вывести «принцев» на новый уровень в Европе. Ведь в обоих попытках «ПСЖ» так и не смог пробиться в число лучших 8-ми команд главного европейского клубного турнира.

Еще одной особенностью менеджера специалисты отмечают слабохарактерность. Проявляется она в неспособности управлять эго звездных игроков.

Скорее всего, бывшего тренера испанской «Севильи» у руля парижского гранда болельщики в следующем сезоне не увидят. Даже несмотря на то, что внутреннее первенство «ПСЖ» с большой вероятностью выиграет. По слухам, главный кандидат на замену — Луис Энрике

Задорный девиз «Wenger Out» несут на устах 68% болельщиков «Арсенала». Это результаты опроса букмекерской компании Ladbrokes.

Совсем недавно Арсен пережил, наверное, самую ужасную неделю в своей лондонской карьере. Сначала два подряд поражения от «Манчестер Сити» по 0:3 (одно в финале Кубка лиги, второе в чемпионате), а потом «оплеуха» от «Брайтона» (1:2).

Проигрыш чайкам принес французскому специалисту повторение клубного антирекорда и достижения отметки в 150 поражений.

После череды неудач возникло предположение, что Венгер еще сможет зацепиться за последний год своего контракта, если выиграет Лигу Европы. Надо сказать, что Арсен взялся за это дело с воодушевлением — дважды победил «Милан» (2:0 и 3:1) и вышел в 1/4.

Однако в британских СМИ все равно появился список из 22-х кандидатов на пост главного тренера «Арсенала». Так что все идет к тому, что это последний сезон великой эпохи Арсена Венгера.

3. Антонио Конте («Челси»)

После триумфального прошлого сезона Конте рассчитывал на определенные поблажки от президента клуба. Однако Роман Абрамович наотрез отказался давать итальянскому специалисту деньги на трансферы.

Досада, грусть, печаль, злость — такая цепочка изменения состояний Конте привела к сильному напряжению в отношениях.

Это напряжение передалось и в коллектив команды, а свежая неудача в Лиге чемпионов (вылет от «Барселоны») только усилило хмурую атмосферу.

Алессандро Костакурта, представитель итальянской Футбольной Ассоциации уже заявлял, что есть вероятность работы Конте в их организации. Параллельно ходят слухи о назначении бывшего тренера «Адзурри» на пост тренера «Милана» или «ПСЖ».