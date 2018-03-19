Подростки на «Жигулях» гоняли по льду в Карасуке

Уже стало традицией для детско-юношеского центра закрывать зимний сезон на льду. Это самое сложное испытание. Ребята готовились основательно: и это не только гоночное накатывание на автомобилях, в первую очередь, самостоятельная шиповка колес, без чего на ледяной трассе далеко не уедешь.

Среди конкурсантов новичков нет, потому, как заметил директор ДЮЦ Валентин Цыганков, острой борьбы не было — шли, в основном, на равных.

— Здесь от скорости мало что зависит, хотя гоняют ребята до 60 километров в час. Но в повороты без снижения входил только Евгений Загреба, в его случае на руку играет опыт. Лед не дает право на ошибку. Потому один из участников на втором круге вылетел на снежный борт, — рассказал VN.ru судья соревнований Игорь Кариков.

Гонщик не только потерял драгоценное время: самостоятельно выбраться из снежного плена он не смог, машину сняли с бордюра только тогда, когда последний автомобиль финишировал. Потому попасть в тройку лучших уже не было надежды. Но педагог и воспитанник не расстроились, они уверены, что подобный опыт учит лучше лекций.

Евгений Загреба с первой минуты дал понять, что не уступит чемпионство, потому первым уверенно финишировал в трех заездах. Ему не уступали соперники.

Финишную «высоту» первым взял Евгений Загреба. Роман Горевой — с серебром. Замкнул тройку лидеров Артем Поливанов.

Победитель доволен. В данном учебном году для него это четвертые серьезные соревнования.

— И три первых места! Мне помогает то, что я знаю свою машину, понимаю, как она себя поведет на повороте, чувствую, когда нужно сбросить скорость. Работаю газом, сцеплением и тормозом, — поделился Евгений Загреба.

Напомним, юношеское автомногоборье — это детский автомобильный спорт, с которого начинали многие знаменитые гонщики. Оно включает в себя знание правил дорожного движения и фигурное вождение или «классику». Из юных спортсменов вырастают автолюбители или профессиональные гонщики, которые проводят соревнования уже совсем другого уровня. Так, на несколько дней аэропорт в Краснозерке Новосибирской области превратился в площадку для соревнований по драг-рейсингу.