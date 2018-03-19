Танцы скворцов. Как построить сильную духом команду

Неожиданный ответ на этот вопрос дает завораживающее природное явление, называемое мурмурацией или «танцем скворцов», когда огромная стая птиц динамически выписывает различные фигуры в небе. Ученые считают что скворцы таким образом запугивают врагов и защищают себя. Что же лежит в основе такой слаженной работы, позволяющей сохранять команду и избегать неприятностей?

Во-первых, это динамическая структура стаи. Постоянное движение позволяет занимать лучшую позицию и быть труднодоступным для противника.

Во-вторых, скворцы находятся в состоянии предельной прозрачности и поддерживают плотность, позволяющую свету пробиваться сквозь стаю к каждой птице. Какую бы форму не принимала стая, свет падает на каждую птицу со всех сторон.

И наконец, в третьих, это взаимодействие внутри стаи. Птицы ориентируются не только на движения ближайших коллег, но стараются занять место, позволяющее получать как можно больше информации обо всей стае.

Получается что малоподвижные команды, члены которой не имеют четких правил, а также лишены доступа к информации и не видят глобальной картины, обречены на истребление? Такие рассуждения звучат слишком радикально, лучше перефразировать: в условиях постоянной актуализации задач и динамичной стратегии, когда между ключевыми людьми достигнуты договоренности и установлены четкие правила совместной работы, рождаются самые успешные команды, способные преодолевать любые сложности.

Больше всего мы ценим поведение партнеров в сложных и даже опасных ситуациях. Главной ценностью команды является умение совместно преодолевать любые сложности, оставаться на плаву и как результат — демонстрировать миру свою силу, обратной стороной которой непременно является успех. В современном мире есть колоссальный запрос на окружение, в основе отношений с которым — доверие и надежность, твоя команда это порой больше чем семья.

Организаторский и визионерский таланты Михаила Усманова позволили ему собрать уникальную команду, которая, по признанию его партнеров, больше похожа на семью, где каждый знает, что происходит в жизни друг друга. Динамическая структура стаи — движение от российских индустриальных активов к иностранным активам нового поколения также позволяет снизить риски потери бизнеса.

Михаил Фридман в своем недавнем выступлении признался, что письменные договоренности между партнерами на старте сильно помогли совместному бизнесу. Также он поделился, что партнеры — это больше чем друзья, тем самым указав на особую важность и значение команды. Известно, что на протяжении многих лет Альфа-Групп сохраняет один и тот же коллектив основных людей, которые выписывают успешные и порой очень рискованные динамические фигуры на деловом небе, избегая серьезных столкновений с кем бы то ни было.

«Партнерство — это больше, чем дружба». Михаил Фридман о бизнесе

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