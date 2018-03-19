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В финале первенства России выступят молодые вологодские баскетболистки
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В финале первенства России выступят молодые вологодские баскетболистки 

Вологда.рф 7 часов назад
Фото: Вологда.рф
В семи матчах из 11 первенства России победили воспитанницы СДЮСШОР №2 по баскетболу Вологды. Игры проводятся среди спортсменок 2005 года рождения.
Первый раунд состязания прошёл в Вологде в январе. Тогда юные баскетболистки добились трёх побед. В марте они сразились с соперниками из Мытищ, Красногорска, Москвы. Баскетболисткам из Мурманска присудили техническое поражение, что добавило в копилку «пчелок» ещё одну победу. А вот спортсменкам из Санкт-Петербурга и Гомельского воспитанницы Светланы Великановой и Татьяны Карамышевой уступили.
Общее число побед дало вологжанка путёвку в финал первенства России.
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