В финале первенства России выступят молодые вологодские баскетболистки

В семи матчах из 11 первенства России победили воспитанницы СДЮСШОР №2 по баскетболу Вологды. Игры проводятся среди спортсменок 2005 года рождения.

Первый раунд состязания прошёл в Вологде в январе. Тогда юные баскетболистки добились трёх побед. В марте они сразились с соперниками из Мытищ, Красногорска, Москвы. Баскетболисткам из Мурманска присудили техническое поражение, что добавило в копилку «пчелок» ещё одну победу. А вот спортсменкам из Санкт-Петербурга и Гомельского воспитанницы Светланы Великановой Татьяны Карамышевой уступили.

Общее число побед дало вологжанка путёвку в финал первенства России.