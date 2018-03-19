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Начо: «Роналду невероятен. Криштиану доказывает, что он лучший в мире»
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Начо: «Роналду невероятен. Криштиану доказывает, что он лучший в мире» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Защитник "Реала" Начо после матча 29-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:3) отметил, что его команда не лучшим образом играла в защите. Футболист также добавил, что нападающий Криштиану Роналду — лучший в мире.
— Я думаю, что команды показали интересную игру, хотя мы не были хороши в защите, — цитирует Movistar Начо. -Тем не менее, важно было выиграть. Роналду? Он невероятен, он лучший мире, и он это доказывает, забивая много голов. Криштиану не был в своих лучших кондициях в начале сезона, но это было нетипично для него. Теперь он помогает команде, и она показывает отличные результаты.
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