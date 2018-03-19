Международный марафон Европа-Азия 2018

Самое массовое спортивное событие года — главный старт серии забегов «Europe Asia running» — четвертый международный марафон.

Дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км. 42,2 км.

Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города. Часть дистанции проходит на пр. Ленина, по набережной городского пруда. Основной особенностью этого праздника спорта станет строгое соблюдение международных стандартов при его подготовке и проведении.

Лимит участников 10 000 человек.

Уже пора начинать готовиться к марафону, мы подготовили для вас инструкцию по подготовке и экипировке.

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

Площадь 1905 года

Центр карты:

56.83802150147804,60.59712899999997

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.838026,60.597115

Дата:

воскресенье, августа 5, 2018

Комментарий к дате:

Стоимость:

700-1400

Ссылка на регистрацию:

https://russiarunning.com/event/EuroupeAsiaEkb2018

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