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Международный марафон Европа-Азия 2018
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Международный марафон Европа-Азия 2018 

Overtime.life 7 часов назад
Фото: Overtime.life
Самое массовое спортивное событие года — главный старт серии забегов «Europe Asia running» — четвертый международный марафон.
Дистанции 3 км, 10 км, 21,1 км. 42,2 км.
Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города. Часть дистанции проходит на пр. Ленина, по набережной городского пруда. Основной особенностью этого праздника спорта станет строгое соблюдение международных стандартов при его подготовке и проведении.
Лимит участников 10 000 человек.
Уже пора начинать готовиться к марафону, мы подготовили для вас инструкцию по подготовке и экипировке.
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
Площадь 1905 года
Центр карты:
56.83802150147804,60.59712899999997
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.838026,60.597115
Дата:
воскресенье, августа 5, 2018
Комментарий к дате:
Стоимость:
700-1400
Ссылка на регистрацию:
https://russiarunning.com/event/EuroupeAsiaEkb2018
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