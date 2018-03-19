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Реакция Кутроне на засчитанный гол в ворота «Кьево» благодаря решению ВАР. Видео
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Реакция Кутроне на засчитанный гол в ворота «Кьево» благодаря решению ВАР. Видео 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Нападающий «Милана» Патрик Кутроне записал на свой счет седьмой гол в чемпионате Италии в текущем сезоне, забив в матче 29-го тура против «Кьево» (3:2). Мяч был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
На 52-й минуте итальянец поразил ворота соперника, но помощник главного судьи зафиксировал офсайд и гол был отменен. Однако спустя пару минут после просмотра повтора мяч все же был засчитан Кутроне начал рьяно праздновать свой гол, подбежав к трибуне с болельщиками миланской команды.
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