Реакция Кутроне на засчитанный гол в ворота «Кьево» благодаря решению ВАР. Видео

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне записал на свой счет седьмой гол в чемпионате Италии в текущем сезоне, забив в матче 29-го тура против «Кьево» (3:2). Мяч был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

На 52-й минуте итальянец поразил ворота соперника, но помощник главного судьи зафиксировал офсайд и гол был отменен. Однако спустя пару минут после просмотра повтора мяч все же был засчитан Кутроне начал рьяно праздновать свой гол, подбежав к трибуне с болельщиками миланской команды.