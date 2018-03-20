Житель Ижевска пытался похитить более 1 млн рублей из банкомата

Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала подозреваемого в попытке хищения денег из банкомата в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По данным следствия, в помещение с банкоматами на улице Ленина зашёл молодой человек в медицинской маске на лице. Пройдя к одному из терминалов, он подключил к нему свой смартфон и с помощью специального приложения начал снимать деньги.

Сотрудники службы безопасности банка вовремя обратили внимание на действия злоумышленника. Задержали его и передали прибывшим сотрудникам ППС. Задержанным оказался 28-летний ранее судимый житель Ижевска. У него изъяли более 1 200 000 рублей.

По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под арест. Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.