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Житель Ижевска пытался похитить более 1 млн рублей из банкомата
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Житель Ижевска пытался похитить более 1 млн рублей из банкомата 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Полиция задержала подозреваемого в попытке хищения денег из банкомата в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
По данным следствия, в помещение с банкоматами на улице Ленина зашёл молодой человек в медицинской маске на лице. Пройдя к одному из терминалов, он подключил к нему свой смартфон и с помощью специального приложения начал снимать деньги.
Сотрудники службы безопасности банка вовремя обратили внимание на действия злоумышленника. Задержали его и передали прибывшим сотрудникам ППС. Задержанным оказался 28-летний ранее судимый житель Ижевска. У него изъяли более 1 200 000 рублей.
По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под арест. Отметим, что за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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