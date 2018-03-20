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Житель Ижевска задержан за попытку хищения средств из банкомата
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Житель Ижевска задержан за попытку хищения средств из банкомата 

Банки.ру 6 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
В Удмуртии задержан подозреваемый в попытке хищения денежных средств из банкомата. Об этом сообщается на сайте МВД по республике.
На прошлой неделе в дежурную часть отдела полиции № 3 (по Первомайскому району) Управления МВД России по Ижевску поступило сообщение от сотрудников охраны одного из банков: совершена попытка хищения денежных средств из банкомата. Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в помещение с банкоматами ночью вошел молодой человек, лицо которого было закрыто медицинской маской. Пройдя к одному из терминалов, злоумышленник подключил к нему свой смартфон и с помощью специального программного обеспечения попытался похитить находившиеся в банкомате денежные средства.
«Сотрудники службы безопасности банка, просматривая изображения с камер видеонаблюдения, своевременно обратили внимание на действия злоумышленника, произвели его задержание и передали прибывшим на место преступления сотрудникам патрульно-постовой службы полиции. Задержанным оказался 28-летний ранее судимый житель Ижевска, у которого изъято более 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении правоохранителей.
По факту покушения на кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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