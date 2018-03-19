100 килограмм веса не помеха: плюс-сайз модель стала мастером йоги

Вес Даны Фальцетти перевалил за 100 килограммов — поверите ли, но она настоящий мастер йоги и вы вряд ли сумеете повторить за ней хоть одну асану.

Вообще-то, девушка пришла в йогу как раз за стройным телом. Но за два года лишний вес никуда не ушел, зато Дана стала настоящим йогом.

Теперь Дана призывает всех не стесняться своего тела. На ее канал подписано уже более трехсот тысяч человек — девушку называют новым гуру бодипозитива.

Легко не будет — так говорит сама Дана фолловерам. Первые несколько недель тренировок в зале для человека с лишним весом — настоящее испытание. Все вокруг стройные и ловкие, но не надо отчаиваться: немного практики и легкость придет и к вам.

Сейчас девушка зарабатывает очень неплохие деньги, просто путешествуя по миру с мастер-классами. Вот, чего можно добиться, когда искренне любишь себя и свое тело!