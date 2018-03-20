Колосков считает преждевременным обсуждение возможного бойкота ЧМ-2018

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что обсуждение возможного бойкота чемпионата мира является преждевременным. «Обсуждать это надо после того, как поступит официальное заявление правительства. На данный момент подтверждения этому ни в Великобритании, ни в Исландии нет. Мэй чётко заявила, что не рекомендует ехать на чемпионат мира чиновникам и членам королевской семьи. При этом английские болельщики выкупили уже около 20 тыс. билетов», — сказал Колосков в беседе с RT.

При этом он отметил, что в европейских странах не обсуждают возможный отказ национальных команд от выступления на мундиале в России.

«В самой Англии о возможном бойкоте чемпионата мира молчат. То же самое и в Германии», — добавил Колосков.

Ранее Свищёв прокомментировал возможный бойкот Исландией ЧМ-2018 по футболу.