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Эдуард Безуглов: «Роста травматизма „крестов“ нет, цифры аналогичны тем, что мы видим в Европе»
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Эдуард Безуглов: «Роста травматизма „крестов“ нет, цифры аналогичны тем, что мы видим в Европе» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Врач сборной России, глава медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в интервью «СЭ» отметил, что травм крестообразных связок в российском футболе не стало больше. Он также добавил, что подобных травм не было в семи клубах РФПЛ за последние годы.
— Травм «крестов» много или очень много — о чем говорит статистика?
— Травм не много, а ровно столько же, сколько и раньше. Просто в оценках журналисты оперируют эмоциями и приводят в пример резонансные случаи, — сказал Безуглов. — Сейчас медицинский комитет РФС собирает и анализирует подробнейшую статистику по клубам премьер-лиги и ФНЛ, после чего представит свои выводы. Предварительно скажу так — роста травматизма «крестов» нет, цифры аналогичны тем, что мы видим в Европе. В России — что в РФПЛ, что в ФНЛ есть много команд, в которых давно не было травм крестообразных связок. И поэтому нельзя говорить, что таких повреждений стало больше.
— В какой команде РФПЛ ноль «крестов» за последние годы?
— Из тех, кто уже прислал данные, в 2017 — 2018 году не было таких травм в «СКА-Хабаровск», «Уфе», «Ахмате», "Урале", «Тосно», «Амкаре». В "Рубине" несколько лет не было «крестов». В большинстве других команд их тоже не более одной. 14 клубов ФНЛ предоставили статистику — в 5-6 командах вообще таких травм за последние годы не случалось. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, в этом году сборная России из-за травм колена потеряла защитников Виктора Васина (ЦСКА, травма получена в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой») и Георгия Жжикию ("Спартак" — в матче на сборах), а также форварда Александра Кокорина ("Зенит" — в матче Лиги Европы с «Лейпцигом»).
Полностью интервью Эдуарда Безуглова
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