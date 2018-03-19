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Чем жертвовали школьники из Салехарда, чтобы выиграть шахматный турнир
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Чем жертвовали школьники из Салехарда, чтобы выиграть шахматный турнир 

Красный Север 6 часов назад
Фото: Красный Север
Пять дней школьники-шахматисты состязались в первенстве по ЯНАО «Белая ладья» в Новом Уренгое. Помимо трёх местных дружин, были сборные из Салехарда, Ноябрьска и Пуровского района, в каждой по четыре человека.
Общий итог соревнований предопределила разница в возрасте шахматистов. По словам главного судьи соревнований, тренера по шахматам новоуренгойской ДЮСШ «Пирамида» Сергея Аверченко, в турнире могли участвовать дети 2004 года рождения и младше. Однако из других городов приехали мальчишки и девчонки постарше, а школы Нового Уренгоя в большинстве своём отправили на первенство совсем юных спортсменов 9 — 10 лет.
— Понимая, что разница в возрасте большая, мы не ставили перед новоуренгойскими ребятами спортивных целей, но в плане наработки опыта турнир, конечно, бесценен. Важно еще и то, что здесь велся контроль времени: обычно детям такого возраста не хватает сосредоточенности на весь период игры. Шахматы — жестокий вид спорта, в котором можно сделать 40 сильных ходов, а потом одним слабым всё перечеркнуть. Такие турниры важны именно тем, что учат ребят не пускать всё насмарку одним шлепком, — объяснил Сергей Аверченко.
Первое общекомандное место занял старый заслуженный фаворит турнира, сборная Салехарда, серебряный кубок достался ноябрянам, а на третью ступень пьедестала почёта встали школьники из Тарко-Сале.
По словам одного из победителей, 12-летнего салехардского шахматиста Адемира Браткова, одолеть соперников оказалось не слишком сложно.
— Иногда приходилось жертвовать какими-то фигурами ради итоговой победы. Когда продумывал варианты ходов, видел, к примеру, что можно отдать коня, но зато потом ставил мат, — раскрыл секрет своего успеха начинающий спортсмен.
Победители из Салехарда с 1 по 9 июня представят Ямал на международном турнире «Белая ладья-2018» в Сочи.
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