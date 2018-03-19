Месси, Салах, Кейн — как забивают претенденты на «Золотую бутсу»

Типичные голы 5 лучших европейских бомбардиров.

Салах сделал покер и сразу обогнал получившего травму Гари Кейна в гонке бомбардиров АПЛ. А заодно стал лидером гонки за «Золотую бутсу». В ней полно и других знакомых имён: Месси, Кейн, Кавани. Как они забивают в большинстве случаев? Какой ногой, с какой дистанции?

Мохамед Салах, 28 голов

«Я никогда раньше не играл так близко к чужим воротам. Клопп следит, чтобы я был высоко и во время игр, и на тренировках». Салах сам объяснил главный секрет своей результативности. Клопп избавил Мохамеда от оборонительных обязанностей (ну, почти). Египтянин караулит мяч на бровке, но выше остальной команды, а когда «Ливерпуль» перехватывает мяч и устремляется вперёд, Салах регулярно занимает место центрфорварда, которое освобождает Фирмино. Это объясняет настолько большое количество голов, забитых из пределов штрафной: 23 из 28.

Количество голов, забитых левой ногой тоже легко объясняется. Салах левша, для которого базовый манёвр в атаке — сместиться в центр с правого фланга и нанести удар рабочей ногой. Широкий разброс ударов по штрафной тоже связан с тем, что Мохамед играет высоко и меняется местами с Фирмино: в заключающей фазе атаки он может оказаться по всей штрафной.

Эрнесто Вальверде устроил в «Барселоне» тактическую революцию. 4-4-2 — новость для команды, в которой даже все детские и юношеские группы занимаются по схеме 4-3-3, чтобы было проще влиться в основу. Но у Вальверде хватает причин изменить схему. Он идеально подстроился под уход Неймара: вернул команде баланс, а Месси предоставил больше свободы. Аргентинец и раньше не был привязан к правому полуфлангу атаки, хотя, как правило, начинал движение именно из той зоны. А теперь он в любой момент оказывается где угодно. Хорошее взаимопонимание с Паулиньо привело к тому, что Лионель часто спускается в полузащиту (бразилец выдвигается в атаку) и отдаёт первый пас в билд-апе. А потом сам идёт вперёд и завершает атаку.

Месси — гений зоны-14, самой опасной в футболе, которая располагается над штрафной. Это зона для последнего паса, и именно оттуда Месси сделал 52,7% пасов под удар. Но он также забил из этой зоны четверть своих голов. Разумеется, левой ногой. 24 гола из 25 — левой.

Эдинсон Кавани, 24 гола

Кавани — не совсем форвард касания, но наличие в команде Мбаппе и Неймара немного сужает его амплуа. Одновременно, наличие Неймара и Мбаппе делает ненужной игру навесами. То есть не совсем ненужной — есть же Кавани, но, видимо, это не повод. Отсюда всего два гола, которые Эдинсон забил головой. Отсюда и 22 из 24 голов, забитые из пределов штрафной. Мбаппе и Неймар пользуются глубиной атаки, которую создаёт Кавани, когда находится в штрафной. Уругваец забивает в основном с правой ноги, неважно из какой точки штрафной. Он бьёт на силу, поэтому не стесняется целиться в ближний угол даже с острого угла. Этот приём дал результат семь раз: из-за силы удара вратари просто не успевают среагировать, даже когда мяч летит в ближний.

Чиро Иммобиле, 24 гола

Игра «Лацио» при Симоне Индзаги имеет чёткую позиционную структуру. И больше значение в этой структуре имеют игроки, которых в разное время списали в «Ливерпуле»: Лукас Лейва Луис Альберто . Испанец расположился в роли «десятки» и обостряет, в то время, как Иммобиле играет в штрафной: стягивает защитников, освобождает пространство для второго темпа. Ну, и выигрывает верх, конечно. «Лацио» делает в среднем 19 кроссов за матч (для сравнения, «ПСЖ» — 12), а Иммобиле забил пять голов головой. А также, 17 голов правой ногой, два левой: все из штрафной, за исключением дальнего удара в ворота «Дженоа». Но и это исключение сомнительное: грубо ошибся защитник и вывел Иммобиле один на один с вратарём, Чиро не стал сближаться и обыгрывать, а сразу ударил.

Иммобиле — классическая итальянская «девятка», исчезающий вид. Его вклад в оборонительные действия ниже, чем у Кавани, а в штрафной Чиро держится поближе к 11-метровой отметке. Зато на удар по воротам ему нужен минимум касаний. При всего 23 пасах в среднем за игру итальянец наносит по 3,5 ударов — намного больше любого партнёра по команде.

К сожалению, из-за травмы голеностопа Кейн вернётся только в мае и, вероятно, успеет сыграть в паре заключительных туров АПЛ. Кейны будет подменять на острие набравший хорошую форму Сон Хын Мин, но кое в чём корейцу до Гарри далеко. Кейн — трансформер, он забил поровну голов правой и левой ногой (по девять) и ещё шесть головой. Завершитель атак вообще без слабых мест. В том числе, способный играть из глубины. Лучшая иллюстрация его универсализма — матч со «Стоком», в котором Кейн сделал хет-трик (видео — по ссылке). Первый гол — на опережение правой (мяч отлетел в ворота от Шоукросса, записан как автогол). Второй — головой с линии вратарской. Третий — с левой вторым темпом, с линии штрафной после отскока. Три абсолютно разных гола в одной игре. В какой бы форме ни был Сон Хын Мин, делать сразу всё он не умеет.

В топ-5 европейских лиг ещё пять футболистов претендуют на «Золотую бутсу». Полный список претендентов включает Роналду, Левандовского, Икарди, Жонаса, Агуэро и Суареса.

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