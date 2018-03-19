Вологодская биатлонистка будет вдохновлять участников международных детских зимних игр

Анна Богалий стала почетным послом зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Впервые за двадцать лет существования в турнир включены зимние виды спорта.

Предложение стать вдохновителем и примером для юных спортсменов двукратной олимпийской чемпионке из Вологодчины сделал генеральный директор дирекции состязаний Владимир Максимов . После положительного ответа он вручил ей соответствующий сертификат.

Соревнования пройдут с 7 по 17 февраля следующего года на Сахалине. Юным спортсменам предстоит сразиться в восьми зимних видах спорта: биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горные лыжи и сноуборд. За медали посоревнуются представители более 20 стран Азии, 3 федеральных округов и 5 субъектов Российской Федерации.

Напомним, игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года при поддержке Международного олимпийского комитета.