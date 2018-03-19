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Вологодская биатлонистка будет вдохновлять участников международных детских зимних игр
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Вологодская биатлонистка будет вдохновлять участников международных детских зимних игр 

Вологда.рф 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
Анна Богалий стала почетным послом зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Впервые за двадцать лет существования в турнир включены зимние виды спорта.
Предложение стать вдохновителем и примером для юных спортсменов двукратной олимпийской чемпионке из Вологодчины сделал генеральный директор дирекции состязаний Владимир Максимов. После положительного ответа он вручил ей соответствующий сертификат.
Соревнования пройдут с 7 по 17 февраля следующего года на Сахалине. Юным спортсменам предстоит сразиться в восьми зимних видах спорта: биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, хоккей, шорт-трек, горные лыжи и сноуборд. За медали посоревнуются представители более 20 стран Азии, 3 федеральных округов и 5 субъектов Российской Федерации.
Напомним, игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года при поддержке Международного олимпийского комитета.
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