Как составляется календарь чемпионата России по футболу?

На этот вопрос на заседании клуба спортивных экспертов в пресс-центре «Советского спорта» 22 марта в 11 часов ответит спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин . Тема заседания: «Принципы формирования структуры календаря Чемпионата России по футболу». Тот, кто поймет принципы, может с большой долей вероятности прогнозировать, каким будет календарь футбольного Чемпионата на сезон 2018-2019г.г. И сам ответить на вопрос, почему этот календарь так составлен.

В пресс-центре ИД «Советский спорт» 22 марта в 11 часов начнется очередное заседание Клуба спортивных экспертов. В роли главного эксперта на этот раз выступит спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. Он расскажет о принципах формирования структуры календаря Чемпионата России по футболу.

Нынешний календарь, как и все календари прошлых лет, когда футболисты играли и зимой, и осенью, и ранней весной, вызвал много нареканий, особенно в отношении нескольких матчей нынешней весенней части турнира. Неужели сложно избежать этих неприятностей, создав — с помощью иного по датам календаря— футболистам и болельщикам комфортные погодные условия? Ведь совсем, как представляется, не сложно предвидеть, что на северо-востоке нашей страны в марте, как правило, идет снег и очень холодно. Почему же это не делается уже несколько лет подряд? Видимо, потому, что существуют непоколебимые принципы, а может быть, естьдругие причины, чисто субъективные?

Эксперт Виктор Пышкин готовится к каверзным вопросам акул пера, микрофона и телекамеры, надеясь, что его ответы снимут завесу, как полагают некоторые журналисты, секретности в деле формирования календаря главного футбольного турнира. Кстати, структура календаря на следующий сезон уже сформирована, так что тема очередного заседания клуба спортивных экспертов в пресс-центре ИД «Советский спорт» «Принципы формирования структуры календаря Чемпионата России по футболу», очень актуальна.

Дирекция пресс-центра ИД «Советский спорт»:

Управляющая — Ксения Пичугина, 8916-3548067.

Наш адрес: бизнес квартал «Шереметьевский»,

Москва, улица Полковая, дом 3, стр.4, этаж 4.

Заседание клуба спортивных экспертов состоится 22 марта (четверг) в 11.00. в пресс-центре ИД «Советский спорт».