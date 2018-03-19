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Как составляется календарь чемпионата России по футболу?
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Как составляется календарь чемпионата России по футболу? 

SovSport.Ru 6 часов назад
Фото: SovSport.Ru
На этот вопрос на заседании клуба спортивных экспертов в пресс-центре «Советского спорта» 22 марта в 11 часов ответит спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги Виктор Пышкин. Тема заседания: «Принципы формирования структуры календаря Чемпионата России по футболу». Тот, кто поймет принципы, может с большой долей вероятности прогнозировать, каким будет календарь футбольного Чемпионата на сезон 2018-2019г.г. И сам ответить на вопрос, почему этот календарь так составлен.
В пресс-центре ИД «Советский спорт» 22 марта в 11 часов начнется очередное заседание Клуба спортивных экспертов. В роли главного эксперта на этот раз выступит спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин. Он расскажет о принципах формирования структуры календаря Чемпионата России по футболу.
Нынешний календарь, как и все календари прошлых лет, когда футболисты играли и зимой, и осенью, и ранней весной, вызвал много нареканий, особенно в отношении нескольких матчей нынешней весенней части турнира. Неужели сложно избежать этих неприятностей, создав — с помощью иного по датам календаря— футболистам и болельщикам комфортные погодные условия? Ведь совсем, как представляется, не сложно предвидеть, что на северо-востоке нашей страны в марте, как правило, идет снег и очень холодно. Почему же это не делается уже несколько лет подряд? Видимо, потому, что существуют непоколебимые принципы, а может быть, естьдругие причины, чисто субъективные?
Эксперт Виктор Пышкин готовится к каверзным вопросам акул пера, микрофона и телекамеры, надеясь, что его ответы снимут завесу, как полагают некоторые журналисты, секретности в деле формирования календаря главного футбольного турнира. Кстати, структура календаря на следующий сезон уже сформирована, так что тема очередного заседания клуба спортивных экспертов в пресс-центре ИД «Советский спорт» «Принципы формирования структуры календаря Чемпионата России по футболу», очень актуальна.
Дирекция пресс-центра ИД «Советский спорт»:
Директор — Владимир Назаров, 8916-6913058;
Управляющая — Ксения Пичугина, 8916-3548067.
Наш адрес: бизнес квартал «Шереметьевский»,
Москва, улица Полковая, дом 3, стр.4, этаж 4.
Заседание клуба спортивных экспертов состоится 22 марта (четверг) в 11.00. в пресс-центре ИД «Советский спорт».
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