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Горячая линия по ЕГЭ проходит в Нижнем Новгороде
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Горячая линия по ЕГЭ проходит в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 6 часов назад
Фото: В городе N
Горячая линия, посвященная вопросам организации и проведения Единого государственного экзамена в 2018 году, стартовала в Нижнем Новгороде в понедельник, 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Каждый день с 9.00 до 11.00 включительно нижегородцы могут обратиться к специалистам городского департамента образования по телефонам: 435-23-01, 435-22-78.
Горячая линия будет работать в течение пяти дней — до 23 марта включительно.
Напомним, в Нижнем Новгороде организована горячая линия по оптимизации транспортной схемы.
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