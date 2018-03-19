Горячая линия по ЕГЭ проходит в Нижнем Новгороде

Горячая линия, посвященная вопросам организации и проведения Единого государственного экзамена в 2018 году, стартовала в Нижнем Новгороде в понедельник, 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Каждый день с 9.00 до 11.00 включительно нижегородцы могут обратиться к специалистам городского департамента образования по телефонам: 435-23-01, 435-22-78.

Горячая линия будет работать в течение пяти дней — до 23 марта включительно.

Напомним, в Нижнем Новгороде организована горячая линия по оптимизации транспортной схемы.