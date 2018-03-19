Игроки и тренеры ХК «Сокол» встретятся с болельщиками

Представители клуба подведут итоги сезона, после чего любой желающий сможет сфотографироваться с хоккеистами и получить автограф любимого игрока.

Сезон 2017/2018 стал самым успешным в истории ХК «Сокол». Красноярский клуб завершил регулярный чемпионат на 8 месте, одержав 22 победы и набрав 92 очка. Это лучший результат нашей команды в регулярных чемпионатах.

В плей-офф первым соперником ХК «Сокол» стал ХК «Саров» (Саров). Выиграв серию со счетом 4:1, красноярцы впервые в истории вышли в 1/4 финала Кубка Петрова, где встречались с ХК «Нефтяник» (Альметьевск). Команда из Татарстана подтвердила статус фаворита и одержала 4 победы подряд, а красноярцы завершили сезон, показав достойную игру на родном льду.

Приглашаем СМИ и болельщиков на встречу с командой!

Вход свободный. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение).