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Игроки и тренеры ХК «Сокол» встретятся с болельщиками
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Игроки и тренеры ХК «Сокол» встретятся с болельщиками 

Советский спорт 6 часов назад
Представители клуба подведут итоги сезона, после чего любой желающий сможет сфотографироваться с хоккеистами и получить автограф любимого игрока.
Сезон 2017/2018 стал самым успешным в истории ХК «Сокол». Красноярский клуб завершил регулярный чемпионат на 8 месте, одержав 22 победы и набрав 92 очка. Это лучший результат нашей команды в регулярных чемпионатах.
В плей-офф первым соперником ХК «Сокол» стал ХК «Саров» (Саров). Выиграв серию со счетом 4:1, красноярцы впервые в истории вышли в 1/4 финала Кубка Петрова, где встречались с ХК «Нефтяник» (Альметьевск). Команда из Татарстана подтвердила статус фаворита и одержала 4 победы подряд, а красноярцы завершили сезон, показав достойную игру на родном льду.
Приглашаем СМИ и болельщиков на встречу с командой!
Вход свободный. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение).
Дополнительная информация для СМИ по тел. : 211-44-82, пресс-служба министерства спорта края, 8-913-534-66-81, 8-902-921-94-31, Сергей Кузавков, руководитель пресс-службы ХК «Сокол».
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