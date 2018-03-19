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Российский пловец погиб в бассейне
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Российский пловец погиб в бассейне 

Рамблер 6 часов назад
На соревнованиях по плаванию, проходивших во Дворце спорта «Олимп» в Обнинске, умер 17-летний спортсмен. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Калужской области.
По данным следователей, 15 марта около 10:30 молодой человек проплыл дистанцию в 50 метров и вплавь возвращался назад. В этот момент тренеры, судьи и другие участники соревнований увидели, что ему стало плохо. Спортсмена вытащили из воды и перенесли в медицинский кабинет. Фельдшеры провели «реанимационные мероприятия», однако через час пловец скончался.
По факту случившегося СК возбудил дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Правоохранители назначили судмедэкспертизу, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и изъяли документацию.
За несколько дней до соревнований пловец прошел медосмотр в специализированном диспансере Обнинска. Там ему выдали заключение, на основании которого он был допущен к соревнованиям.
Championat.com сообщал, что погибший считался одним из самых перспективных брассистов России. По данным издания, у специалистов есть две основные версии смерти спортсмена: сердечный приступ и бронхоспазм. По данным Championat.com, у специалистов, которые первыми осматривали спортсмена, не было дефибриллятора, прибор якобы привезла только бригада скорой помощи.
Ранее в Сергиевом Посаде во время соревнований скончался 13-летний пловец. Он также прошел медосмотр перед заплывом и был допущен к соревнованиям.
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