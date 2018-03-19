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Матич: «С Моуринью тяжело работать, он всегда хочет большего»
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Матич: «С Моуринью тяжело работать, он всегда хочет большего» 

Евро-футбол.Ру 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич рассказал о работе под руководством португальца Жозе Моуринью.
"Моуринью — особенный тренер, он всегда нацелен только на победу. С ним тяжело работать, потому что Жозе всегда хочет большего.
Даже если команда выиграет АПЛ, он пожелает снова стать чемпионом в следующем сезоне. Его подопечные обязаны быть готовыми к этому. Мне нравится такая работа и подход", — цитирует сербского полузащитника Mirror.
После 30 туров «красные дьяволы» занимают 2 место в Премьер-лиге.
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