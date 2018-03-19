Матич: «С Моуринью тяжело работать, он всегда хочет большего»

"Моуринью — особенный тренер, он всегда нацелен только на победу. С ним тяжело работать, потому что Жозе всегда хочет большего.

Даже если команда выиграет АПЛ, он пожелает снова стать чемпионом в следующем сезоне. Его подопечные обязаны быть готовыми к этому. Мне нравится такая работа и подход", — цитирует сербского полузащитника Mirror.

После 30 туров «красные дьяволы» занимают 2 место в Премьер-лиге.