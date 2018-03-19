Люк Шоу обиделся на Моуринью и намерен уйти из «МЮ»

Наставник в последнее время явно охладел к Шоу, но не допускал публичной критики в адрес защитника. И вот после матча 1/4 финала Кубка Англии против «Брайтона», когда Моуринью заменил Шоу на Эшли Янга, португалец объяснил своё решение тем, что Люк не выполняет установку на игру.

Британская пресса отметила, что оборонец был расстроен из-за публичных комментариев главного тренера. Как сообщает, в частности, ВВС, Шоу намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» предстоящим летом.