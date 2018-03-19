Три медали завоевали ивановские спортсмены с Чемпионата России по прыжкам на батуте

Личный Чемпионат России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе и Всероссийские соревнования «Надежды России-2» проходили в подмосковном Раменском с 11 по 15 марта. В турнирах приняли участие 363 участники из 34 регионов России. Ивановскую область представляли 12 спортсменов из областных спортивных школ олимпийского резерва № 2 и № 3.

По результатам Чемпионата России спортсмены из Ивановской области завоевали три медали. В синхронных прыжках у женщин ивановка Дарья Ширяева в паре со спортсменкой из Воронежской области Ульяной Дубровских завоевала золото. В аналогичных соревнованиях у мужчин не было равных паре в составе Романа Фокина из областной спортивной школы № 3 и представителя Москвы Романа Анохина. Серебро досталось еще одному ивановскому спортсмену Дмитрию Зенкину. Он выступил в паре с представителем Санкт-Петербурга Ильей Васильевым . Кроме того, воспитанники тренера Елены Носковой, Дмитрий Зенкин и Дарья Ширяева стали финалистами личного Чемпионата России в индивидуальных прыжках на батуте. По результатам соревнований Дмитрий Зенкин вошел в состав сборной команды России, которая примет участие в Чемпионате Европы. Соревнования пройдут в апреле этого года в Баку.

На Всероссийских соревнованиях «Надежды России-2» воспитанница тренера Ирины Голубковой, Екатерина Кунгурцева завоевала две серебряные медали в индивидуальных прыжках и двойном мини-трампе. Ивановская спортсменка выступала в возрастной группе 11-12 лет.