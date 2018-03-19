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Чемпионат Москвы по чтению вслух среди подростков пройдет на Преображенке
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Чемпионат Москвы по чтению вслух среди подростков пройдет на Преображенке 

Управа района Преображенское 6 часов назад
Фото: Управа района Преображенское
Московские подростки сразятся за звание лучшего чтеца.
Современные подростки, как правило, читают мало и неохотно. Тем не менее, Российская библиотека для молодежи хочет изменить эту ситуацию, в том числе при помощи Чемпионата Москвы по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’18». Отборочный тур решено посвятить текстам, которые публиковали в легендарном журнале «Юность» — прозе, поэзии, публицистике.
Участники конкурса должны будут прочитать без подготовки незнакомый текст. В каждом туре чемпионата — три раунда, так что незнакомых отрывков будет много.
Победа достанется тем старшеклассникам, которые умеют не только внятно и выразительно читать, но и обладают определенным артистизмом, умеют интонационно выделять в тексте самое важное.
Финал Чемпионата Москвы «Страница’18» состоится этим летом, в июне, на Красной площади. Победитель будет участвовать в июльском финале Российского Чемпионата «Страница’18», который пройдет на сцене Школы-студии МХАТ.
Участвовать в Чемпионате могут школьники с 14 до 17 лет. Зарегистрироваться на отборочный тур можно по ссылке: http://www.biblioring.ru/join. Он пройдет 21 марта в 16 часов в Малом зале РГБМ. Вход свободный.
Чемпионат «Страница» проходит уже пять лет не только у нас, но и в других российских регионах. В прошлом году его участниками стали 80 тысяч ребят из 23 регионов нашей страны.
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