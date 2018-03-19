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«Живая классика» в городе: 75 школьников Поморья поборются за поэтический прорыв в «Артеке»
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«Живая классика» в городе: 75 школьников Поморья поборются за поэтический прорыв в «Артеке» 

29.ru 6 часов назад
Фото: 29.ru
75 школьников станут участниками регионального финала конкурса юных чтецов «Живая классика». Прослушивание начнется в 10 утра 24 марта в областном институте открытого образования. Трое победителей в мае выступят в финале конкурса в «Артеке».
До этого в феврале по всем районам области прошли отборочные туры. Ребята выступали с отрывками из произведений, которые не входят в школьную программу.
Егору Шитикову из Северодвинска еще в прошлом году удалось успешно пройти все этапы конкурса. Он успешно одержал победу в региональном туре и представлял Поморье на всероссийском финале. Он поделился секретами выступления.
— У меня есть друзья, которые ищут «выгодные» отрывки — те, с которыми побеждали ребята в другие годы. Надо своё искать! Важно текст почувствовать и к подготовке максимально ответственно отнестись. Прислушиваться к мнению наставников, понимать каждое слово, делиться эмоциями, — рассказывает Егор. — Я выбрал Зощенко, рассказ «Монтер». Вообще люблю Зощенко, рассказы такие забавные у него, читать одно удовольствие. Там много моментов, над которыми хотелось поработать!
На региональном этапе в Архангельске 24 марта также пройдет мастер-класс «Всероссийская школьная летопись».
«Всероссийская школьная летопись» — образовательный проект, в рамках которого школьники в течение года создают собственные коллективные книги, состоящие из историй, рассказов, стихов, анкет, портретов одноклассников.
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