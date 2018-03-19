Лазертаг объединяет!

17 марта дружная команда досугового центра ГБУ «М КЛУБ» отправилась в деревню Жаворонки, чтобы принять участие в военно-патриотической игре «Лазертаг». Каждый из участников получил автомат, который стреляет с помощью невидимого лазера и специальную повязку, на которой закреплены датчики, засчитывающие наносимый урон от стрельбы. Турнир проходил в два этапа — захват цели и стенка на стенку.

Напомним, что многие психологи пропагандируют участие в военно-патриотической игре «Лазертаг», как лучшее средство для сплочения команды. Так что мы надеемся, что команда «М КЛУБа» станет еще более дружной и надежной! ​