Что творят бразильцы! Анонс еженедельника «Советский спорт — Футбол»

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Россия — Бразилия: с 60-летием! 23 марта в 19:00 в «Лужниках» сборная России проведет товарищеский матч с пятикратными чемпионами мира бразильцами. «ССФ» вспоминает историю встреч отечественных футболистов с кудесниками мяча, которая началась ровно 60 лет назад.

Евгений Ловчев : С Бразилией сыграем на равных В преддверии товарищеского матча Россия — Бразилия обозреватель «ССФ» отмечает: не так страшен черт, как его малюют. Кто-то скажет: «Они нам назабивают!» Не согласен. С сильными соперниками мы играем более осторожно, по результату. В ноябрьских встречах с Аргентиной и Испанией это было заметно.

ЦСКА — «Арсенал»: сказку сделать былью Дмитрий Роговицкий вспоминает, как в 2006-м армейцы уже побеждали «Арсенал», в котором тогда блистали Анри, Сеск, Росицки, ван Перси. Нынешний состав лондонцев не так грозен. В ЦСКА уже тоже нет Жиркова, Карвальо и Лава, однако команда берет сыгранностью, опытом, образцовой тактической дисциплиной.

Мистика-статистика Лиги чемпионов «ССФ» обратил внимание не только на итоги матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, но и на цифры, которые спрятались за результатами встреч. Оказалось, осенью «Спартак» выступал в сильнейшей группе турнира. Об остальных удивительных фактах — ниже.

Футбол+ТВ: система Макаренко «ССФ» рассказывает, как никому не известный предприниматель стал монополистом и одной из самых влиятельных фигур российского спорта.

«Милан» снова мил Изучаем биологию итальянского футбола на примере одного из самых любопытных и непредсказуемых его представителей — «Милана» под руководством Дженнаро Гаттузо. При этом ни слова о тактике. Ну, или почти ни слова.

Лоренцо Инсинье: Даже Бог любит Неаполь В очерке для сайта ThePlayersTribune.com форвард «Наполи» рассказал о том, как его детская мечта — играть за команду родного города — стала реальностью.

Чемпионат, которого не было Июль 1990 года. Стотысячные «Лужники» торжествуют. Только что завершился решающий матч чемпионата мира — сборная СССР, победив Аргентину со счетом 2:1, стала сильнейшей на планете. Скажете — фантазии автора? Однако ЧМ-1990 вполне мог состояться в Советском Союзе. И команда хозяев была в состоянии победить.

ЧМ-1974: Тотальный футбол Юбилейный, десятый чемпионат мира должен был завершиться триумфом голландцев. «Оранжевые», ведомые Йоханом Кройфом , показали, что такое новый тотальный футбол, но в финале проиграли хозяевам — сборной ФРГ.

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