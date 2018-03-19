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Врач московского ФК «Арарат» спас жизнь пассажиру на борту самолета
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Врач московского ФК «Арарат» спас жизнь пассажиру на борту самолета 

РИАМО 6 часов назад
Доктор и массажисты московского футбольного клуба «Арарат» спасли жизнь мужчине на борту самолета, направлявшегося в Ереван, сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Во время перелета московского «Арарата» в Ереван, с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз. Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины», — говорится в сообщении.
«Арарат», набравший 45 очков в 17 матчах, лидирует в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России по футболу, опережая на 13 баллов ближайшего преследователя — ФК «Рязань».
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