Кенгуру нокаутировал собственного тренера в Ростове

Фотографии битвы титанов выложил ростовчанин в социальной сети. На арене ростовского цирка сошлись в неравной борьбе австралийский кенгуру и его дрессировщик. После нескольких раундов кенгуру смог отправить соперника в нокаут и победителем покинул арену.

Такого рода развлечение не всех ростовчан порадовало, многие пожалели бедных цирковых зверей. «Неужели это действительно смешно», «Бедные животные», «Цирки с животными — пережиток прошлых веков. Можно делать шикарные шоу с акробатами и прочими артистами, а зверей мучить не надо», «Самые известные клоуны — выступают без животных. А цирк с животными — это живодерство» — так отреагировали подписчики портала «Ростов-главный»

Полемика о судьбе цирковых животных разворачивается постоянно. Зоозащитники уверены, что в цирке их мучают. Артисты же возражают, что замученное животное исполнять команды не будет. Они утверждают, что они довольно часто спасают зверей от верной гибели. Например, покупают своих воспитанников у не очень хороших хозяев, подбирают брошенных животных на улице, а также приручают диких зверей-альбиносов, которые, из-за неестественного окраса не смогут выжить в привычной для своего вида среде обитания.