Ещё
Кенгуру нокаутировал собственного тренера в Ростове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кенгуру нокаутировал собственного тренера в Ростове 

Деловое сообщество 6 часов назад
Фото: Деловое сообщество
Фотографии битвы титанов выложил ростовчанин в социальной сети. На арене ростовского цирка сошлись в неравной борьбе австралийский кенгуру и его дрессировщик. После нескольких раундов кенгуру смог отправить соперника в нокаут и победителем покинул арену.
Такого рода развлечение не всех ростовчан порадовало, многие пожалели бедных цирковых зверей. «Неужели это действительно смешно», «Бедные животные», «Цирки с животными — пережиток прошлых веков. Можно делать шикарные шоу с акробатами и прочими артистами, а зверей мучить не надо», «Самые известные клоуны — выступают без животных. А цирк с животными — это живодерство» — так отреагировали подписчики портала «Ростов-главный»
Полемика о судьбе цирковых животных разворачивается постоянно. Зоозащитники уверены, что в цирке их мучают. Артисты же возражают, что замученное животное исполнять команды не будет. Они утверждают, что они довольно часто спасают зверей от верной гибели. Например, покупают своих воспитанников у не очень хороших хозяев, подбирают брошенных животных на улице, а также приручают диких зверей-альбиносов, которые, из-за неестественного окраса не смогут выжить в привычной для своего вида среде обитания.
Деловое сообщество: последние новости
Сегодня начинается новый этап продажи билетов на ЧМ-2018 В Ростове наблюдателей подозревали в подделке направлений Бои без правил устроили два пьяных бомжа в центре Ростова
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение