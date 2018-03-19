Трое тхэквондистов 33 региона — в сборной России

На фото: Никита Хромов, серебряный призер чемпионата России

Владимирские спортсмены с триумфом вернулись с чемпионата России по тхэквондо ИТФ, который проходил в Сочи на базе «Юг спорта». Соревнования были нешуточными: 947 спортсменов из 47 регионов страны рубились за победу в разных возрастных и весовых категориях.

Порадовал тренеров Тимур Ахыев, выступавший среди юниоров в весовой категории до 57 кг. Он стал победителем всех своих боев и завоевал золото в категории «спарринг».

Никита Храмов, также выступавший среди юниоров, но в весовой категории до 60 кг, взял сразу две медали — серебро и бронзу. Он стал вторым в категории «спарринг» и третьим в дисциплине «туль».