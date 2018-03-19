Дзюдоист Имам Ибрагимов завоевал молодежный Кубок Европы

Дзюдоист Имам Ибрагимов завоевал молодежный Кубок ЕвропыВоспитанник каспийской школы дзюдо Имам Ибрагимов стал обладателем молодежного Кубка Европы, проходившего в Португалии 17-18 марта.

Выступая в весовой категории до 55 кг, дагестанский дзюдоист установил личный рекорд и стал самым успешным участником прошедшего турнира.

Все пять поединков Ибрагимов завершил эффектным приемом «Иппон» — самой высшей оценкой в дзюдо.

«Очень рад, что турнир сложился для меня так успешно. Это моя первая такая победа на международном уровне. Где-то мне повезло, но тем не менее, к этой медали я шел долго, много тренировался. Хочу поблагодарить своего тренера Казбека Тагирова, а также всех тех, кто меня поддерживает», — сказал Ибрагимов.

Достижение в Португалии — первое крупное на международном уровне для Имама Ибрагимова. Фото: European judo union