Прыгун с Ямала был отобран на европейское первенство, несмотря на неудачный прыжок

Новоуренгойский спортсмен отобрался в национальную сборную, выиграв личный чемпионат страны по прыжкам на батуте в подмосковном Раменском.

Теперь Тимофей Лазутин готовится к выступлению на европейском первенстве, оно пройдет в Баку с 9 по 16 апреля. Кстати, результаты чемпионата параллельно шли в зачет второго этапа Всероссийских соревнований «Надежды России».

Интересно, что Тимофей на финальной части прыгал неудачно, но это не помешало ему оказаться в национальной сборной. Помогли февральские старты, когда состоялся первый этап «Надежды России». Тогда на двойном минитрампе он показал второй результат. Это позволило ему набрать недосягаемые для победителей мартовских соревнований.143,4 балла.