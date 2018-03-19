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Прыгун с Ямала был отобран на европейское первенство, несмотря на неудачный прыжок
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Прыгун с Ямала был отобран на европейское первенство, несмотря на неудачный прыжок 

Красный Север 5 часов назад
Фото: Красный Север
Новоуренгойский спортсмен отобрался в национальную сборную, выиграв личный чемпионат страны по прыжкам на батуте в подмосковном Раменском.
Теперь Тимофей Лазутин готовится к выступлению на европейском первенстве, оно пройдет в Баку с 9 по 16 апреля. Кстати, результаты чемпионата параллельно шли в зачет второго этапа Всероссийских соревнований «Надежды России».
Интересно, что Тимофей на финальной части прыгал неудачно, но это не помешало ему оказаться в национальной сборной. Помогли февральские старты, когда состоялся первый этап «Надежды России». Тогда на двойном минитрампе он показал второй результат. Это позволило ему набрать недосягаемые для победителей мартовских соревнований.143,4 балла.
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