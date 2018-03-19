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Филип Ларсен: «В серии с „Трактором“ мы должны быть внимательны и хладнокровны»
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Филип Ларсен: «В серии с „Трактором“ мы должны быть внимательны и хладнокровны» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен отметил, что в полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагагина против «Трактора» игрокам его команды нужно быть очень внимательными и хладнокровными. Он также добавил, что трудно играть после семи проведенных матчей с «Авангардом» в 1/4 финала конференции, однако все находятся в одинаковых условиях.
Напомним, что счет в серии между уфимской и челябинской командами — 1-1.
— Это тяжелые матчи, это плей-офф. Мы много владеем шайбой, но «Трактор» играет с умом, — приводит официальный сайт «Салавата Юлаева» слова Ларсена. — Мы должны быть очень внимательны и хладнокровны. И, конечно, забивать.
— У «Салавата Юлаева» было семь игр в первом раунде. Что насчет физического состояния?
— Безусловно, это трудно, но все в равных условиях. Как есть, так есть. Я думаю, люди обращают на это слишком много внимания, что это тяжело. Это весело! Мы хотим быть здесь. Все в равных условиях, а если ты устал — нужно сыграть умнее.
— Что нужно улучшить в следующих играх?
— Я не думаю о проблемах при игре в большинстве, я думаю, у нас хороший розыгрыш. Мы контролируем шайбу, у нас много моментов. Пока шайба не идет в ворота. Если ты начинаешь думать об этом слишком много, то бывают проблемы, а если ты делаешь то, что должен, то результат придет. Я не беспокоюсь об этом, мы просто должны продолжать в том же духе.
Третий матч серии пройдет завтра, 20 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.
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