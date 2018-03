Кучеров делает роскошный дубль, а Овечкин догоняет Финскую вспышку (видео)

Ну что вы, Никита Кучеров так просто «Арт Росс Трофи» не отдаст! В очном матче он встретился с «Эдмонтоном» и Коннором Макдэвидом , который наступает на пятки в гонке бомбардиров. И сделал дубль, принеся победу «Лайтнинг». Чем ценна эта игра — именно после нее «Тампа» официально оформила выход в плей-офф. Мы и так понимали, что «молния» там будет. Но теперь все официально.

Ok, #Bolts fans!

Who ya got for the @SonnysBBQ goal of the game? #EDMvsTBL — x — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 19 марта 2018 г.

Как забивал Кучеров? Перед воротами в большинстве пришла шайба от Стивена Стэмкоса , и Никита хлестким броском расстрелял голкипера «Ойлерз».

Второй гол — Кучеров снова подкрался незаметно и отличным броском положил шайбу в сетку. Голевое чутье у этого парня изумительное, конечно. И я думаю, что именно Никита достоин того, чтобы получить «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи» — титулы самого ценного игрока и лучшего бомбардира регулярки. То, что он сейчас делает — это прорыв года.

2. ПОБЕДА «КОЛОРАДО»

«Детройт» после ухода Павла Дацюка играет постыдно. Понятно, что команда упала ниже плинтуса (63 очка), и хуже ее на Востоке только «Баффало» (58). А на Западе — еще и «Аризона» (57) с «Ванкувером» (59).

Понятно, что «Детройт» переживает смутные времена и сейчас очень хотел бы получить первый или второй пик на драфте, чтобы выбрать гениального Расмуса Далина или бойкого Андрея Свечникова . Это стало бы отправной точкой для строительства новой команды.

Но как можно так безвольно сливать матч самому принципиальному сопернику — «Колорадо» (5:1)? Уже забылись те дни, когда игроки «Ред Уингз» и «Эвеланш» дрались до крови, уничтожая друг друга под рев ликующей толпы?

Теперь «Детройт» убрали в Денвере — без пыли и шума (5:1). Я бы отметил, что в состав «Колорадо» после серьезной травмы вернулся форвард Владислав Каменев , которого выменяли из «Нэшвилла». И это был его только второй матч за «лавину». 10 минут на льду, ничего не показал, но и не сломался.

Наиль Якупов сидит здоровым в запасе и мы уже не помним, когда видели его в деле. Я даже не представляю, что с ним будет дальше. Клуб в НХЛ не найти (ну или играть за копейки). Да, надо ехать в СКА, где умеют реанимировать карьеры хоккеистам. Но вопрос в другом — нужен ли Якупов вообще? Может, его обменять в родной «Нефтехимик»?

В полнейшем порядке защитник Никита Задоров . Наш русский Терминатор отдал голевую передачу, заработал полезность «+4», провел семь силовых приемов и сделал два блока. Вот так и должен играть универсал. Красава!

И великолепен вратарь Семен Варламов , который проводит все матчи подряд и сделал 37 сэйвов с «Детройтом». Когда Варли здоров, он очень надежен.

3. ОВЕЧКИН ПРОТИВ ФИННОВ

И снова нет повода не поздравить Александра Овечкина. Он забил 43-й гол в сезоне, догнав Яри Курри в летописи снайперов всех времен (601). Это 19-е место в истории лиги. Вот так Овечкин накрыл Финскую Вспышку, который сейчас работает генменеджером «Йокерита».

Но сейчас Александру Великому нельзя расслабляться. Ведь Патрик Лайне , этот неугомонный финн, сделал дубль и догнал Овечкина по забитым голам в сезоне — у обоих по 43. Финская Вспышка нового образца, набирающая очки уже в 15 матчах (18+8), хочет увести у Ови ценный приз «Морис Ришар Трофи». Надо сделать все, чтобы этого не допустить. Впереди у Овечкина еще 10 матчей. Да, и полтинник тоже надо выбить.

ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)

Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Эдмонтоном» (3:1)

2** — Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)

Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Детройтом» (5:1)

3*** — Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)

Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией» (3:6)

Общий зачет по сезону*:

76 — Кучеров

75 — Малкин

70 — Овечкин

54 — Радулов

48 — Панарин

46 — Бобровский

45 — Кузнецов

41 — Дадонов

38 — Василевский, Тарасенко

32 — Бучневич

27 — Варламов

25 — Проворов

22 — Худобин

21 — Анисимов

19 — Задоров

18 — Сергачев

16 — Наместников, Орлов

14 — Куликов, Зайцев

12 — Якупов

9 — Слепышев

8 — Антипин, Барбашев, Голдобин

6 — Щербак

4 — Емелин, Бурмистров

3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Георгиев, Сошников

2 — Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Колорадо — Детройт — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Ландеског (ЗАДОРОВ), Камо, Маккиннон, Маккиннон, Бэрри — Абделкадер

К: Каменев (0+0; -1, 0, 0, 10.03)

Задоров (0+1; +4, 2, 0, 21.49)

в Варламов (38-37; 97,4%, 60.00)

Д: Свечников (0+0; 0, 0, 1, 8.43)

Тампа-Бэй — Эдмонтон — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Хедман, КУЧЕРОВ, КУЧЕРОВ — Раттье

ТБ: Кучеров (2+0; +1, 0, 6, 17.19)

Сергачев (0+0; 0, 0, 0, 13.41)

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 2, 10.23)

Филадельфия — Вашингтон — 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)

Гостисбир, Линдблом, ПРОВОРОВ, Симмондс, Симмондс, Ворачек — ОВЕЧКИН, Стивенсон, Карлсон (ОВЕЧКИН)

Ф: Проворов (1+0; +3, 4, 4, 20.10)

В: Овечкин (1+1; -1, 0, 2, 18.48)

Орлов (0+0; -2, 0, 3, 24.54)

Чикаго — Сент-Луис — 4:5 (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

Дебринкат, Дебринкат, Кампф, Дебринкат (АНИСИМОВ) — Стин, Данн, Соботка, Пьетранжело, Берглунд

Ч: Анисимов (0+1; 0, 0, 0, 18.29)

СЛ: Барбашев (0+0; -2, 0, 1, 13.44)

Сошников (0+0; 0, 0, 1, 12.57)

Виннипег — Даллас — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Лайне, Широ, Лайне, Уилер — Янмарк, Бенн (РАДУЛОВ)

Д: Радулов (0+1; -1, 2, 1, 21.03)

Вегас — Калгари — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

К. Миллер, Карлссон, Карлссон, Карлссон

Айлендерс — Каролина — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Бэйли, Ли, Ли — Славин, Стемпняк, Раск, Ван Римсдайк

Анахайм — Нью-Джерси — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Гецлаф, Силфверберг, Монтур, Ракелл — Палмиери, Марун

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 93 (36+57) очка, МАЛКИН Питтсбург — 89 (40+49), Маккиннон Колорадо — 89 (38+51), Макдэвид Эдмонтон — 89 (34+55), Стэмкос Тампа-Бэй — 84 (27+57), Жиру Филадельфия — 84 (26+58)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 78 (43+35), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 71 (21+50), РАДУЛОВ Даллас — 63 (25+38), ПАНАРИН Коламбус — 63 (21+42), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 58 (27+31), ДАДОНОВ Флорида — 54 (22+32).