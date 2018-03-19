Кучеров делает роскошный дубль, а Овечкин догоняет Финскую вспышку (видео) 

1. ДУБЛЬ КУЧЕРОВА
Ну что вы, Никита Кучеров так просто «Арт Росс Трофи» не отдаст! В очном матче он встретился с «Эдмонтоном» и Коннором Макдэвидом, который наступает на пятки в гонке бомбардиров. И сделал дубль, принеся победу «Лайтнинг». Чем ценна эта игра — именно после нее «Тампа» официально оформила выход в плей-офф. Мы и так понимали, что «молния» там будет. Но теперь все официально.
Ok, #Bolts fans!
Who ya got for the @SonnysBBQ goal of the game? #EDMvsTBL — x — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 19 марта 2018 г.
Как забивал Кучеров? Перед воротами в большинстве пришла шайба от Стивена Стэмкоса, и Никита хлестким броском расстрелял голкипера «Ойлерз».
Второй гол — Кучеров снова подкрался незаметно и отличным броском положил шайбу в сетку. Голевое чутье у этого парня изумительное, конечно. И я думаю, что именно Никита достоин того, чтобы получить «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи» — титулы самого ценного игрока и лучшего бомбардира регулярки. То, что он сейчас делает — это прорыв года.
2. ПОБЕДА «КОЛОРАДО»
«Детройт» после ухода Павла Дацюка играет постыдно. Понятно, что команда упала ниже плинтуса (63 очка), и хуже ее на Востоке только «Баффало» (58). А на Западе — еще и «Аризона» (57) с «Ванкувером» (59).
Понятно, что «Детройт» переживает смутные времена и сейчас очень хотел бы получить первый или второй пик на драфте, чтобы выбрать гениального Расмуса Далина или бойкого Андрея Свечникова. Это стало бы отправной точкой для строительства новой команды.
Но как можно так безвольно сливать матч самому принципиальному сопернику — «Колорадо» (5:1)? Уже забылись те дни, когда игроки «Ред Уингз» и «Эвеланш» дрались до крови, уничтожая друг друга под рев ликующей толпы?
Теперь «Детройт» убрали в Денвере — без пыли и шума (5:1). Я бы отметил, что в состав «Колорадо» после серьезной травмы вернулся форвард Владислав Каменев, которого выменяли из «Нэшвилла». И это был его только второй матч за «лавину». 10 минут на льду, ничего не показал, но и не сломался.
Наиль Якупов сидит здоровым в запасе и мы уже не помним, когда видели его в деле. Я даже не представляю, что с ним будет дальше. Клуб в НХЛ не найти (ну или играть за копейки). Да, надо ехать в СКА, где умеют реанимировать карьеры хоккеистам. Но вопрос в другом — нужен ли Якупов вообще? Может, его обменять в родной «Нефтехимик»?
В полнейшем порядке защитник Никита Задоров. Наш русский Терминатор отдал голевую передачу, заработал полезность «+4», провел семь силовых приемов и сделал два блока. Вот так и должен играть универсал. Красава!
И великолепен вратарь Семен Варламов, который проводит все матчи подряд и сделал 37 сэйвов с «Детройтом». Когда Варли здоров, он очень надежен.
3. ОВЕЧКИН ПРОТИВ ФИННОВ
И снова нет повода не поздравить Александра Овечкина. Он забил 43-й гол в сезоне, догнав Яри Курри в летописи снайперов всех времен (601). Это 19-е место в истории лиги. Вот так Овечкин накрыл Финскую Вспышку, который сейчас работает генменеджером «Йокерита».
Но сейчас Александру Великому нельзя расслабляться. Ведь Патрик Лайне, этот неугомонный финн, сделал дубль и догнал Овечкина по забитым голам в сезоне — у обоих по 43. Финская Вспышка нового образца, набирающая очки уже в 15 матчах (18+8), хочет увести у Ови ценный приз «Морис Ришар Трофи». Надо сделать все, чтобы этого не допустить. Впереди у Овечкина еще 10 матчей. Да, и полтинник тоже надо выбить.
ТРИ ЗВЕЗДЫ ДНЯ 1* — Никита КУЧЕРОВ (Тампа-Бэй)
Набрал 2 (2+0) очка в матче с «Эдмонтоном» (3:1)
2** — Никита ЗАДОРОВ (Колорадо)
Набрал 1 (0+1) очко в матче с «Детройтом» (5:1)
3*** — Александр ОВЕЧКИН (Вашингтон)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Филадельфией» (3:6)
Общий зачет по сезону*:
76 — Кучеров
75 — Малкин
70 — Овечкин
54 — Радулов
48 — Панарин
46 — Бобровский
45 — Кузнецов
41 — Дадонов
38 — Василевский, Тарасенко
32 — Бучневич
27 — Варламов
25 — Проворов
22 — Худобин
21 — Анисимов
19 — Задоров
18 — Сергачев
16 — Наместников, Орлов
14 — Куликов, Зайцев
12 — Якупов
9 — Слепышев
8 — Антипин, Барбашев, Голдобин
6 — Щербак
4 — Емелин, Бурмистров
3 — Шипачев, Миронов, Мамин, Георгиев, Сошников
2 — Кулемин
* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл
ТАБЛО ДНЯ Колорадо — Детройт — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Ландеског (ЗАДОРОВ), Камо, Маккиннон, Маккиннон, Бэрри — Абделкадер
К: Каменев (0+0; -1, 0, 0, 10.03)
Задоров (0+1; +4, 2, 0, 21.49)
в Варламов (38-37; 97,4%, 60.00)
Д: Свечников (0+0; 0, 0, 1, 8.43)
Тампа-Бэй — Эдмонтон — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Хедман, КУЧЕРОВ, КУЧЕРОВ — Раттье
ТБ: Кучеров (2+0; +1, 0, 6, 17.19)
Сергачев (0+0; 0, 0, 0, 13.41)
Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 2, 10.23)
Филадельфия — Вашингтон — 6:3 (0:0, 3:1, 3:2)
Гостисбир, Линдблом, ПРОВОРОВ, Симмондс, Симмондс, Ворачек — ОВЕЧКИН, Стивенсон, Карлсон (ОВЕЧКИН)
Ф: Проворов (1+0; +3, 4, 4, 20.10)
В: Овечкин (1+1; -1, 0, 2, 18.48)
Орлов (0+0; -2, 0, 3, 24.54)
Чикаго — Сент-Луис — 4:5 (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)
Дебринкат, Дебринкат, Кампф, Дебринкат (АНИСИМОВ) — Стин, Данн, Соботка, Пьетранжело, Берглунд
Ч: Анисимов (0+1; 0, 0, 0, 18.29)
СЛ: Барбашев (0+0; -2, 0, 1, 13.44)
Сошников (0+0; 0, 0, 1, 12.57)
Виннипег — Даллас — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Лайне, Широ, Лайне, Уилер — Янмарк, Бенн (РАДУЛОВ)
Д: Радулов (0+1; -1, 2, 1, 21.03)
Вегас — Калгари — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)
К. Миллер, Карлссон, Карлссон, Карлссон
Айлендерс — Каролина — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Бэйли, Ли, Ли — Славин, Стемпняк, Раск, Ван Римсдайк
Анахайм — Нью-Джерси — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Гецлаф, Силфверберг, Монтур, Ракелл — Палмиери, Марун
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.
БОМБАРДИРЫ: КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 93 (36+57) очка, МАЛКИН Питтсбург — 89 (40+49), Маккиннон Колорадо — 89 (38+51), Макдэвид Эдмонтон — 89 (34+55), Стэмкос Тампа-Бэй — 84 (27+57), Жиру Филадельфия — 84 (26+58)…
ОВЕЧКИН Вашингтон — 78 (43+35), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 71 (21+50), РАДУЛОВ Даллас — 63 (25+38), ПАНАРИН Коламбус — 63 (21+42), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 58 (27+31), ДАДОНОВ Флорида — 54 (22+32).