В Калининграде создадут дополнительный продовольственный запас на время ЧМ

Такое задание дал рестораторам глава региона Антон Алиханов на совещании с представителями туриндустрии области

Пиковую нагрузку на общепит ждут за день до проведения матчей, в день и игры и день после.

«На случай, если нам не будет хватать своих ресурсов, необходимо создать дополнительные запасы продовольствия, — сказал губернатор. — Нужно понять, решены ли вы вопросы снабжения, заключены ли договора, есть ли где хранить. Мы должны понимать это сейчас, чтобы создать дополнительные запасы. С учетом наших производственных возможностей, я думаю, что мы справимся собственными силами».