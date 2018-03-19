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В Калининграде создадут дополнительный продовольственный запас на время ЧМ
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В Калининграде создадут дополнительный продовольственный запас на время ЧМ 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Такое задание дал рестораторам глава региона Антон Алиханов на совещании с представителями туриндустрии области
Пиковую нагрузку на общепит ждут за день до проведения матчей, в день и игры и день после.
«На случай, если нам не будет хватать своих ресурсов, необходимо создать дополнительные запасы продовольствия, — сказал губернатор. — Нужно понять, решены ли вы вопросы снабжения, заключены ли договора, есть ли где хранить. Мы должны понимать это сейчас, чтобы создать дополнительные запасы. С учетом наших производственных возможностей, я думаю, что мы справимся собственными силами».
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